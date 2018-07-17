Волгоградские спасатели ждут нового мощного ливня

Волгоградские спасатели предупреждают волгоградцев о втором пришествии сильных ливней и града.

Осадки могут нагрянуть в Волгоград в ближайшие часы

— Осадки доберутся до города в ближайшие часы, — уточнили в пресс — службе ГУ МЧС России по Волгоградской области . — До конца дня в городе может подняться сильный ветер с порывами до 18 м/с, начаться сильный дождь и посыпаться град.

Сотрудники МЧС советуют не парковать машины под деревьями и хлипкими рекламными баннерами. Пешеходов, которые не успели добежать до дома, просят обходить все шаткие конструкции.

— Во время непогоды не лишним будет закрыть окна и форточки, — добавляют в пресс — службе ГУ МЧС России по Волгоградской области. — Чтобы не попасть под разгул стихии, горожанам стоит отложить поездки на пляж.

Накануне волгоградский метеоролог Анатолий Судаков рассказал, что похолодание и мощный ливень в город принес фронт — окклюзия, который может задержаться на три — четыре дня.

Из-за мощного ливня, накрывшего Волгоград в воскресенье, в городе объявили режим чрезвычайной ситуации. В областной администрации уверены, что за несколько часов в городе выпало полторы месячной нормы осадков.