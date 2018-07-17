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Волгоградские спасатели ждут нового мощного ливня
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Волгоградские спасатели ждут нового мощного ливня 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Волгоградские спасатели предупреждают волгоградцев о втором пришествии сильных ливней и града.
Осадки могут нагрянуть в Волгоград в ближайшие часы
— Осадки доберутся до города в ближайшие часы, — уточнили в пресс — службе ГУ МЧС России по Волгоградской области. — До конца дня в городе может подняться сильный ветер с порывами до 18 м/с, начаться сильный дождь и посыпаться град.
Сотрудники МЧС советуют не парковать машины под деревьями и хлипкими рекламными баннерами. Пешеходов, которые не успели добежать до дома, просят обходить все шаткие конструкции.
— Во время непогоды не лишним будет закрыть окна и форточки, — добавляют в пресс — службе ГУ МЧС России по Волгоградской области. — Чтобы не попасть под разгул стихии, горожанам стоит отложить поездки на пляж.
Накануне волгоградский метеоролог Анатолий Судаков рассказал, что похолодание и мощный ливень в город принес фронт — окклюзия, который может задержаться на три — четыре дня.
Из-за мощного ливня, накрывшего Волгоград в воскресенье, в городе объявили режим чрезвычайной ситуации. В областной администрации уверены, что за несколько часов в городе выпало полторы месячной нормы осадков.
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