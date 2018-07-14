Горел тюль: к дому на Черняховского в Кургане приехали полиция, МЧС, служба газа и скорая

Возгорание произошло на пятом этаже Читатели 45.ru сообщили о взрыве газа в квартире в Рябково, однако в пресс-службе ГУ МЧС прокомментрировали ситуацию — речь идёт лишь о том, что загорелись занавески в доме №8 по ул. Черняховского. — В 18:07 поступило сообщение о возгорании в квартире. Выезжали подразделения ПСЧ-3, ПСЧ-16 и поисково-спасательная служба. Горели тюль в коридоре и окно на межкомнатной двери. Ликвидация возгорания в 18:19, пострадавших нет. Предварительная причина — неосторожное обращение с огнём, — рассказала руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Курганской области Ольга Сабуркина. Жители дома рассказали, что сотрудники полиции задержали местного жителя, который якобы находился в квартире.