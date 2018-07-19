Жителей Московской области предупредили о грозе, дожде и сильном ветре 20 июля 

Сегодня, 19 июля, Главное управление МЧС России по Москве и Московской области предупредило местных жителей об ухудшении погодных условий в регионе, передает «Инфореактор».
Об этом сообщается на официальном сайте регионального ведомства.
Согласно прогнозу Росгидромета, 20 июля в Подмосковье ожидается дождь, местами сильный. Сообщается, что в отдельных районах будет гроза. Усилится юго-восточный ветер с порывами до 17 метров в секунду.
Сотрудники МЧС России призывают жителей Московской области быть внимательными и осторожными во время непогоды. В частности, избегать мест около шатких конструкций, деревьев, линий электропередач и рекламных щитов.