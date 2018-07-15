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Рязанское МЧС опубликовало экстренное метеопредупреждение о жаре
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Рязанское МЧС опубликовало экстренное метеопредупреждение о жаре 

АиФ Рязань 1 час назад
Фото: АиФ Рязань
По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды днем 15 и 16 июля местами на территории Рязанской области ожидается жара
Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.
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