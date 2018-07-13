При взрыве на митинге в Пакистане погибли 70 человек

Число погибших в ходе взрыва во время предвыборного митинга в пакистанской провинции Белуджистан увеличилось до 70 человек, сообщает Geo TV.

При взрыве в округе Мастунг также пострадали 120 человек, передает РИА «Новости»

Ранее СМИ сообщали, что в ходе предвыборного митинга в пакистанском округе Мастунг в провинции Белуджистан прогремел взрыв, жертвами стали по меньшей мере 15 человек, более 20 получили ранения. При взрыве погиб кандидат от партии «Белуджистан Авами» Навабзада Сирай Райсани.

Также сообщалось о взрыве в городе Банну в провинции Хайбер-Пахтунхва, который случился в 50 метрах от места проведения предвыборного митинга, организованного в поддержку лидера альянса ультраправых движений Муттахида Маджлис-э-Амаль Ахрама Хана Дуррани.