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При взрыве на митинге в Пакистане погибли 70 человек
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При взрыве на митинге в Пакистане погибли 70 человек 

Деловая газета «Взгляд» 8 часов назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Число погибших в ходе взрыва во время предвыборного митинга в пакистанской провинции Белуджистан увеличилось до 70 человек, сообщает Geo TV.
При взрыве в округе Мастунг также пострадали 120 человек, передает РИА «Новости».
Ранее СМИ сообщали, что в ходе предвыборного митинга в пакистанском округе Мастунг в провинции Белуджистан прогремел взрыв, жертвами стали по меньшей мере 15 человек, более 20 получили ранения. При взрыве погиб кандидат от партии «Белуджистан Авами» Навабзада Сирай Райсани.
Также сообщалось о взрыве в городе Банну в провинции Хайбер-Пахтунхва, который случился в 50 метрах от места проведения предвыборного митинга, организованного в поддержку лидера альянса ультраправых движений Муттахида Маджлис-э-Амаль Ахрама Хана Дуррани.
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