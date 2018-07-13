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Срочно: Несколько человек были ранены при взрыве на юго-западе Пакистана
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Срочно: Несколько человек были ранены при взрыве на юго-западе Пакистана 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Исламабад, 13 июля /Синьхуа/ — Несколько человек были ранены в  результате взрыва, прогремевшего в пятницу в провинции Белуджистан
на юго-западе Пакистана. Об этом сообщили местные СМИ. Характер
взрыва уточняется. —0—
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