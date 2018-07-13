Спасатели объявили штормовое предупреждение 14 июля в Белгородской области

Ночью ожидаются умеренные дожди, возможен град. Днем местами сильные дожди и грозы. Температура воздуха ночью в разных районах будет колебаться от +14°С до +19°С; днем столбик термометра поднимется до +27°С. Ветер переменных направлений, ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с, при грозах порывы могут достигать 19 м/с.

В воскресенье, 15 июля, будет облачно с прояснениями, в некоторых районах возможен дождь. Ночью синоптики прогнозируют температуру воздуха +17°С, днем +27°С. Ветер северо-западный, 2 м/с.