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Приземлившиеся в Астрахани пассажиры самолета вернулись в Волгоград
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Приземлившиеся в Астрахани пассажиры самолета вернулись в Волгоград 

Российская Газета 14 часов назад
Фото: Волжская правда
Самолет рейса Москва — Волгоград, который совершил вынужденную посадку на аэродроме в Астрахани, ночью благополучно доставил пассажиров в пункт назначения. Об этом «РГ» сообщила представитель волгоградского аэропорта Диана Бакулина.
Ураганный ветер, свирепствовавший накануне, не дал пассажирскому судну сесть в Волгограде по расписанию.
Приземлиться мешал сильный боковой ветер. Чтобы избежать риска, самолет отправили на ближайший запасной аэродром в Астрахань. Уже спустя несколько часов борт вновь поднялся в небо и приземлился в Волгограде.
Кстати
Волгоградский аэропорт в июне обслужил 132 тысячи пассажиров, в мае — 100 тысяч человек, отправив и приняв 1200 и 1000 рейсов соответственно.
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