Приземлившиеся в Астрахани пассажиры самолета вернулись в Волгоград

Самолет рейса Москва Волгоград , который совершил вынужденную посадку на аэродроме в Астрахани , ночью благополучно доставил пассажиров в пункт назначения. Об этом «РГ» сообщила представитель волгоградского аэропорта Диана Бакулина.

Ураганный ветер, свирепствовавший накануне, не дал пассажирскому судну сесть в Волгограде по расписанию.

Приземлиться мешал сильный боковой ветер. Чтобы избежать риска, самолет отправили на ближайший запасной аэродром в Астрахань. Уже спустя несколько часов борт вновь поднялся в небо и приземлился в Волгограде.

Кстати

Волгоградский аэропорт в июне обслужил 132 тысячи пассажиров, в мае — 100 тысяч человек, отправив и приняв 1200 и 1000 рейсов соответственно.