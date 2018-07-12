В Забайкалье вновь объявили штормовое предупреждение из-за разлива рек

ЧИТА, 12 июля. / ТАСС /. Новое штормовое предупреждение объявлено в четверг из-за дождей и разлива рек в Забайкалье, где ранее дождевые паводки подтопили административный центр Читу, города Шилка Нерчинск , а также около десятка сел.

"Штормовое предупреждение: 13 июля местами по территории Забайкальского края ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни. На реке Нерча у города Нерчинск возобновится подъем уровня воды на 50-80 см, уровень воды на пойме повысится", — говорится в сообщении Забайкальского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ранее в пресс-службе краевого правительства сообщили, что в ближайшие сутки на большинстве рек края будет преобладать рост уровня воды, наиболее интенсивный — на реках восточных и северных районов. Это может создать угрозу подтопления 15 населенных пунктов.

Уровень воды в реке Чита, которая в ночь на 10 июля подтопила ряд сел и дачных кооперативов в окрестностях города Чита, снижается. Однако в границах города ожидается подъем воды в более крупной реке Ингода, в которую Чита впадает.

Дожди около месяца идут в Забайкалье почти ежедневно, разлившиеся из-за этого реки подтопили с десяток населенных пунктов, включая города Чита, Нерчинск и Шилка. На всей территории всего края введен режим ЧС.

По данным регионального главка МЧС России на утро четверга, подтопленными остаются свыше 230 жилых домов и более 700 приусадебных участков в 14 населенных пунктах. На территории региона развернуты семь пунктов временного размещения (ПВР) граждан, в них находятся 145 человек, в том числе 43 ребенка, они обеспечены всем необходимым. В готовности находятся еще 11 ПВР.