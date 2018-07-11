Курильский вулкан Эбеко выбросил пепел на 3,5 км

Специалисты в среду днем зафиксировали пепловый выброс до 3,5 км на вулкане Эбеко, расположенном в северной части курильского острова Парамушир. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Сахалинской области.

По данным пресс-службы, в городе Северо-Курильске пеплопада не зарегистрировано, запаха сероводорода не ощущается. Угрозы для жизнедеятельности населения нет.

Вулкан активизировался с середины ноября 2016 года. Эбеко расположен в северной части острова Парамушир, в 7 км к северо-западу от города Северо-Курильск, в северной части хребта Вернадского.