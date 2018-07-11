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Курильский вулкан Эбеко выбросил пепел на 3,5 км
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Курильский вулкан Эбеко выбросил пепел на 3,5 км 

Дальний Восток 1 час назад
Фото: Дальний Восток
Специалисты в среду днем зафиксировали пепловый выброс до 3,5 км на вулкане Эбеко, расположенном в северной части курильского острова Парамушир. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Сахалинской области.
«Днем 11 июля в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что на вулкане Эбеко наблюдался пепловый выброс на высоту до 3,5 км, шлейф распространился в южном направлении от города Северо-Курильска», — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в городе Северо-Курильске пеплопада не зарегистрировано, запаха сероводорода не ощущается. Угрозы для жизнедеятельности населения нет.
Вулкан активизировался с середины ноября 2016 года. Эбеко расположен в северной части острова Парамушир, в 7 км к северо-западу от города Северо-Курильск, в северной части хребта Вернадского.
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