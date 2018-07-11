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Взрыв разрушил здания в США
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Взрыв разрушил здания в США 

Деловая газета «Взгляд» 6 часов назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
В городе Сан Прейри (Висконсин, США) произошел взрыв, разрушены здания, есть пострадавшие, сообщают местные власти.
Взрыв линии газоснабжения произошел вечером во вторник (ночь на среду мск), несколько зданий были разрушены, начался пожар, передает РИА «Новости» со ссылкой на Associated Press и WISC.
Взрыв произошел после того, как строитель повредил газопровод. Как передает AP, инцидент имел место в здании бара, куда из-за утечки газа вызвали стражей порядка и сотрудников службы пожарной охраны, передает ТАСС.
В результате взрыва пострадали двое пожарных и сотрудник полицейский, они госпитализированы.
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