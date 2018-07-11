Циклон «Берил» оставил без света жителей Доминиканы 

В Доминиканской Республике 140 тысяч домов остались без света из-за циклона «Берил», который принес с собой ливни и сильный ветер.
Хуже всего ситуация в южной провинции Сан-Кристобаль. Там из-за наводнений эвакуировали почти 900 человек. Днем ранее бывший тропический шторм обрушился на Пуэрто-Рико (островное государство в самом центре Карибского бассейна).
Тем временем, как сообщает ТАСС, у берегов США набирает силу другой атмосферный вихрь, получивший название «Крис». Он превратился в ураган первой категории и направляется на северо-восток. Скорость ветра в его центре достигает 38 метров в секунду.