Ещё
Циклон «Берил» оставил без света жителей Доминиканы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Циклон «Берил» оставил без света жителей Доминиканы 

Российская Газета 8 часов назад
В Доминиканской Республике 140 тысяч домов остались без света из-за циклона «Берил», который принес с собой ливни и сильный ветер.
Хуже всего ситуация в южной провинции Сан-Кристобаль. Там из-за наводнений эвакуировали почти 900 человек. Днем ранее бывший тропический шторм обрушился на Пуэрто-Рико (островное государство в самом центре Карибского бассейна).
Тем временем, как сообщает ТАСС, у берегов США набирает силу другой атмосферный вихрь, получивший название «Крис». Он превратился в ураган первой категории и направляется на северо-восток. Скорость ветра в его центре достигает 38 метров в секунду.
Российская Газета: последние новости
Супертайфун "Мария" обрушился на восток КНР В Японии остановились заводы Mazda и Mitsubishi В Китае объявлен "красный" уровень тревоги в связи с тайфуном "Мария"
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Центр Киева блокирован машинами42
Россия ответит Греции на высылку дипломатов63
Налоговики захотели контролировать счета россиян204
Директор школы навлекла гнев родителей фотографией6
«Северный поток» остановят через неделю76
Видео
01:14
Путь Макрона: счастье в России и недовольство во Франции
В мире Статьи
01:15
Украина хочет расторгнуть договор с РФ по Азовскому морю
В мире Украина
01:45
Пенсионный возраст для женщин могут снизить
Экономика Другое
00:39
МЧС ждет масштабная «чистка»
Политика
04:20
Украина создает школу детей для «уничтожения» России
Армия Украина
02:07
Центр Киева блокирован машинами
Украина В мире
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
03:42
«Северный поток» остановят через неделю
Экономика Компании
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение