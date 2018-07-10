Глава МЧС Армении обсудил с российским послом вопросы сотрудничества

"Ростомян и Копыркин обсудили вопросы расширения и углубления армяно-российского сотрудничества в сфере предотвращения чрезвычайных ситуаций", — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

В МЧС отметили, что были рассмотрены программы преподавания русского языка армянским спасателям, вопросы разработки единой методической базы подготовки специалистов в области гражданской обороны, а также деятельности Армяно-российского центра гуманитарного реагирования (АРГЦР).

"Ростомян пригласил посла посетить АРЦГР и на месте ознакомиться с проделанными работами и дальнейшими программами", — заявили в пресс-службе.

В марте 2016 года в пригороде Еревана в рамках соглашения между правительствами РФ и Армении открылся армяно-российский центр гуманитарного реагирования. На него возложены задачи по поддержке поисково-спасательных операций, ликвидации последствий землетрясений, оползней, лавин, тушению пожаров, доставке гуманитарной помощи, повышению квалификации персонала национальных чрезвычайных служб. Центр размещен на территории бывшей базы связи вооруженных сил СССР в поселке Гетаргел.