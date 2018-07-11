На Кубани локализовали пожар на складах со стеклопакетами 

Пожар площадью более тысячи квадратных метров тушат на Кубани. Возгорание произошло на складах со стеклопакетами в станице Северская Краснодарского края. Как сообщают РИА «Новости», пожар был локализован на большей площади складов.
«На складах на улице Вокзальная горят стеклопакеты. Пожар на площади 1 тысяча квадратных метров локализован», — уточнили в экстренных службах региона.
В настоящее время выясняются обстоятельства и причины пожара.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что пожар в складских помещениях, расположенных в подмосковных Мытищах, локализован на площади 1,2 тысячи квадратных метров. На месте случившегося работали 65 человек и 19 единиц техники.
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