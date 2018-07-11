Загруженность столичных дорог оценивается в два балла

По его данным, на внешней стороне МКАД автомобильные заторы образовались на севере (в районе Западное Дегунино), северо-западе (в районах Северное и Южное Тушино), востоке (в районе Вешняки), северо-востоке (в районе Лосиноостровский); с внутренней стороны — на юге (в районах Чертаново Южное и Бирюлево Западное).

По направлению из области к МКАД затруднения в движении наблюдаются на Киевском и Боровском шоссе, Октябрьском проспекте и Ленинградском шоссе (в обоих направлениях), шоссе Энтузиастов.

Движение на Третьем транспортном кольце осуществляется свободно, кроме участка от Савеловского до Рижского вокзала и участка в районе Хамовники.