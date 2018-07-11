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Загруженность столичных дорог оценивается в два балла
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Загруженность столичных дорог оценивается в два балла 

Агентство «Москва» 3 часа назад
Фото: Москва меняется
По его данным, на внешней стороне МКАД автомобильные заторы образовались на севере (в районе Западное Дегунино), северо-западе (в районах Северное и Южное Тушино), востоке (в районе Вешняки), северо-востоке (в районе Лосиноостровский); с внутренней стороны — на юге (в районах Чертаново Южное и Бирюлево Западное).
По направлению из области к МКАД затруднения в движении наблюдаются на Киевском и Боровском шоссе, Октябрьском проспекте и Ленинградском шоссе (в обоих направлениях), шоссе Энтузиастов.
Движение на Третьем транспортном кольце осуществляется свободно, кроме участка от Савеловского до Рижского вокзала и участка в районе Хамовники.
В центре Москвы основные затруднения зафиксированы на Котельнической набережной, ул. Моховая и Боровицкой площади.
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