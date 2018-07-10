На севере Бурятии ливневые дожди размыли автотрассу

УЛАН-УДЭ , 10 июля. / ТАСС /. Ливневые дожди размыли в Бурятии единственную автодорогу, соединяющую часть населенных пунктов Баунтовского эвенкийского района, в том числе село Багдарин — районный административный центр, с основными региональными магистралями. Трасса Романовка — Багдарин из-за размыва закрыта, сейчас сооружается объездной путь, он будет готов к вечеру вторника, сообщил ТАСС глава района Николай Ковалев

"В выходные у нас прошли сильные дожди, размыло участок дороги Романовка — Багдарин. С 8 июля, с 23:00 по местному времени, действует в связи с этим режим ЧС, привлечена тяжелая техника, помогают старательские артели. В настоящее время данная дорога регионального значения закрыта, ведется строительство объездной, с дренажными трубами. Сегодня к вечеру, часам к пяти — шести, транспортное сообщение будет восстановлено", — сообщил Ковалев.

Он отметил, что обстановка в районе стабильная, имеется необходимый запас продуктов питания, ГСМ. «Все работает в штатном режиме, — сказал собеседник. — Сейчас дождь уже прекратился». Как пояснили в Государственном казенном учреждении «Бурятрегионавтодор», в результате ливневых дождей, прошедших 6-8 июля, произошел размыв водопропускной трубы, вследствие чего было прервано транспортное сообщение.

ГУ МЧС по Бурятии подтвердили информацию главы района о том, что «жизнеобеспечение населения не нарушено». «В готовности к реагированию находится борт санавиации, в селе имеется запас медикаментов и топлива. Пожарная безопасность обеспечивается 14-й пожарно-спасательной частью Государственной противопожарной службы Республики Бурятия, дислоцирующейся в Багдарине, и добровольными пожарными командами», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Баунтовский эвенкийский район находится на северо-востоке Бурятии, примерно в 600 км от столицы республики города Улан-Удэ, большая часть территории района расположена в пределах Витимского плоскогорья, в долине рек бассейна реки Витим