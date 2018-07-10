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Микроавтобус сгорел около жилого дома в Уссурийске. Видео
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Микроавтобус сгорел около жилого дома в Уссурийске. Видео 

360tv.ru 7 часов назад
Фото: 360tv.ru
Транспортное средство дотла сгорело утром 10 июля в Уссурийске. В сети опубликовано видео с инцидентом. Об этом сообщило РИА VladNews со ссылкой на страницу dps_control в социальной сети Instagram.
По данным очевидцев, микроавтобус, припаркованный во дворе жилых домов на улице Русская, 13, охватило пламя. На кадрах видно, что огонь распространился по всей машине.
В результате инцидента автомобиль сгорел полностью. Сообщается, что припаркованные рядом автомобили не пострадали.
Шестой по счету автомобиль сгорел в Южно‐Сахалинске утром 10 июня. Неизвестные подожгли машину, стоимостью более двух миллионов рублей.
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