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Канада заявила о готовности помочь Японии в связи с гибелью людей из-за ливней
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Канада заявила о готовности помочь Японии в связи с гибелью людей из-за ливней 

ТАСС 10 часов назад
Фото: ТАСС
ОТТАВА, 10 июля. /ТАСС/. Правительство Канады готово оказать любую необходимую помощь Японии в связи с многочисленными человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными наводнениями и оползнями в западных районах этой азиатской страны. Об этом в понедельник сообщила глава канадского МИД Христя Фриланд.
"Канада выражает свои глубокие соболезнования народу Японии в связи с проливными дождями, наводнениями и оползнями в западной части страны, — говорится в ее заявлении. — Правительство Канады готово оказать Японии помощь, если поступит соответствующий запрос".
По последним данным, жертвами ливневых дождей и оползней на западе Японии стали по крайней мере 105 человек, еще порядка 80 числятся пропавшими без вести. В понедельник японские спасатели при поддержке подразделений Сил самообороны продолжили поисковые и спасательные операции.
Сильные дожди возникли из-за воздействия тайфуна «Прапирун», который в среду прекратил существование над Японским морем и превратился в область низкого давления. В этом году он стал седьмым по счету тайфуном, образовавшимся в Тихом океане. Из-за самого тропического шторма в Японии один человек погиб, около 20 пострадали.
ТАСС: последние новости
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