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Египет отрицает, что пожар стал причиной крушения самолета Egypt Air в 2016 году
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Египет отрицает, что пожар стал причиной крушения самолета Egypt Air в 2016 году 

ТАСС 9 июля 2018
КАИР, 9 июля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Египта опровергла информацию о якобы выясненных причинах крушения следовавшего рейсом из Парижа в Каир пассажирского самолета египетской авиакомпании Egypt Air. Катастрофа произошла над Средиземным морем весной 2016 года. Позиция египетских властей содержится в распространенном в понедельник специальном заявлении генпрокуратуры страны, которое цитирует портал Extra News.
"Появившиеся сообщения о якобы истинных причинах, которые привели к крушению самолета Egypt Air над Средиземным морем в мае 2016 года, не соответствуют действительности", — говорится в сообщении генпрокуратуры Египта. В нем отмечается, что «утверждения о том, что причиной крушения стало возгорание в кабине пилотов, не имеют под собой никаких оснований или доказательств».
Египетская генпрокуратура подтвердила, что «расследование обстоятельств и причин катастрофы еще не закончено». Также подчеркнуто, что, согласно проведенным ранее экспертизам, «на останках погибших были обнаружены следы взрывчатых веществ», что является основанием для продолжения расследования.
6 июля эксперты французского Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA) высказали мнение, что катастрофа самолета Airbus A320-232 авиакомпании Egypt Air над Средиземным морем произошла в 2016 году скорее всего из-за пожара, возникшего на борту лайнера. По их данным, полученным после изучения обломков самолета и содержания черных ящиков, наиболее предпочтительной является версия о том, что пожар возник в кабине пилота. Причем эксперты отмечают, что придерживаются подобной версии событий несмотря на то, что их египетские коллеги заявили о якобы «наличии следов взрывчатых веществ, обнаруженных на останках погибших».
Катастрофа самолета A320 египетской авиакомпании произошла 19 мая 2016 года над Средиземным морем. Авиалайнер Airbus A320-232 авиакомпании Egypt Air, совершавший рейс MS804 по маршруту Париж-Каир, упал в море примерно в 290 км к северу от города Александрии. В результате погибли все находившиеся на его борту 66 человек — 56 пассажиров и 10 членов экипажа.
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