Четыре человечка, считавшиеся пропавшими при ЧП судном в Таиланде, живы 

БАНГКОК, 9 июл — РИА Новости. Четыре туриста из Китая, считавшихся пропавшими без вести в катастрофе туристического судна «Феникс», перевернувшегося и затонувшего в пятницу к югу от острова Пхукет в Таиланде, найдены живыми на берегу, сообщает в понедельник телеканал Thai PBS со ссылкой на штаб поисковой операции, которая продолжается четвертый день.
"Количество пропавших без вести на сегодня — 11 человек, а не 14 или 15, как считалось. Четыре человека, китайские туристы, имена которых были в списке пассажиров «Феникса», как выяснилось, вообще не были на судне в пятницу, они отказались от экскурсии на острова, на которую отходил «Феникс», — сообщает телеканал, цитируя источник в штабе спасательной операции.
Официально погибшими считаются на середину дня в понедельник 42 человека. В первые часы после катастрофы «Феникса» в пятницу рыбакам и военным морякам удалось спасти 49 человек из числа пассажиров и членов команды судна.