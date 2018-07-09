Четыре человечка, считавшиеся пропавшими при ЧП судном в Таиланде, живы

"Количество пропавших без вести на сегодня — 11 человек, а не 14 или 15, как считалось. Четыре человека, китайские туристы, имена которых были в списке пассажиров «Феникса», как выяснилось, вообще не были на судне в пятницу, они отказались от экскурсии на острова, на которую отходил «Феникс», — сообщает телеканал, цитируя источник в штабе спасательной операции.

Официально погибшими считаются на середину дня в понедельник 42 человека. В первые часы после катастрофы «Феникса» в пятницу рыбакам и военным морякам удалось спасти 49 человек из числа пассажиров и членов команды судна.