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Крупный пожар произошел в жилом доме в центре Москвы
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Крупный пожар произошел в жилом доме в центре Москвы 

Газета.Ru 8 июля 2018
Спасатели потушили крупный пожар в жилом доме на Пятницкой улице в Москве, сообщает РИАМО.
5 июля в 22:36 поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Пятницкая, дом 43, строение 3, где происходил пожар на третьем и четвертом этажах и на кровле четырехэтажного жилого дома. Площадь пожара составила около 400 квадратных метров.
"До прибытия пожарно-спасательных подразделений здание самостоятельно покинули около 20 человек. Пожарно-спасательными подразделениями с четвертого этажа спасены два человека. В 00:45 (пятницы — ред.) пожар был локализован, а в 01:07 ликвидировано открытое горение", — говорится в сообщении пресс-службы столичного ГУ МЧС России.
Сведений о пострадавших не поступало. Превышений ПДК вредных веществ в воздухе не зафиксировано.
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