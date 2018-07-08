Крупный пожар произошел в жилом доме в центре Москвы

Спасатели потушили крупный пожар в жилом доме на Пятницкой улице в Москве , сообщает РИАМО

5 июля в 22:36 поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Пятницкая, дом 43, строение 3, где происходил пожар на третьем и четвертом этажах и на кровле четырехэтажного жилого дома. Площадь пожара составила около 400 квадратных метров.

"До прибытия пожарно-спасательных подразделений здание самостоятельно покинули около 20 человек. Пожарно-спасательными подразделениями с четвертого этажа спасены два человека. В 00:45 (пятницы — ред.) пожар был локализован, а в 01:07 ликвидировано открытое горение", — говорится в сообщении пресс-службы столичного ГУ МЧС России

Сведений о пострадавших не поступало. Превышений ПДК вредных веществ в воздухе не зафиксировано.