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В Пскове за сутки в ДТП пострадали семь человек
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В Пскове за сутки в ДТП пострадали семь человек 

Газета.Ru 8 часов назад
Как сообщили в пресс-службе МЧС Псковской области, в регионе за сутки спасатели оказали помощь семи людям, пострадавшим в авариях. Один мужчина до сих пор находится в больнице, сообщает информагентство Nation News.
Первая авария произошла вчера, 5 июля, днем. В 14:48 на трассе Р-23 в Островском районе пострадал водитель иномарки. Он собирался повернуть налево, но не увидел, что его обгоняют. Молодой человек получил перелом голени. Также пострадали его пассажирка и все, кто был в другой машине. Они получили незначительные повреждения.
Еще одна авария случилась в Пскове в 16:15 в четверг. На перекресте улиц Юбилейной и Коммунальной грузовик проехал перекресток на красный свет и врезался в иномарку. Женщина за рулем иномарки пострадала, но от госпитализации отказалась.
А последняя авария произошла вечером того же дня. В 20:1 на улице Советской водитель легковушки не справился с управлением и вылетел на тротуар. Там он сбил пешехода и врезался в забор. Пешеход пострадал не сильно.
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