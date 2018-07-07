Землетрясение произошло неподалеку от Токио

Самые сильные толчки зафиксированы в Тибе — до 5 по семибалльной японской шкале, в Токио их сила оценена 3 балла. В общей сложности толчки были ощутимы в 15 префектурах. Угрозы цунами нет. Очаг находился на глубине 50 километров. Угрозы цунами нет.