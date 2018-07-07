Землетрясение произошло неподалеку от Токио 

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в японской префектуре Тиба рядом с Токио, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Главное метеорологическое управление страны.
Самые сильные толчки зафиксированы в Тибе — до 5 по семибалльной японской шкале, в Токио их сила оценена 3 балла. В общей сложности толчки были ощутимы в 15 префектурах. Угрозы цунами нет. Очаг находился на глубине 50 километров. Угрозы цунами нет.
Помимо землетрясения, Японию уже вторые сутки будоражат сильнейшие ливни, которые привели к наводнению и как следствие — множественным разрушениям и жертвам. Так, в префектуре Хиросима река вышла из берегов и снесла железнодорожный мост. В префектуре Окаяма уровень воды достиг второго этажа жилых домов и загнал людей на крыши домов, откуда они вынуждены просить о помощи. Власти объявили эвакуацию трех миллионов человек.