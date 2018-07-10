Пострадавшие от паводков в Забайкалье получат деньги

Губернатор Забайкалья пообещала матпомощь пострадавшим от паводков

"Все, кто пострадал, получат материальную помощь от правительства Забайкальского края. В связи с этим поручение минсоцзащиты уже дано. Также готовы оказать помощь минздрав и другие краевые ведомства", — цитирует главу региона пресс-служба.

Жданова после облёта затопленных территорий отметила, что в селе Тунгокочен сложилась самая серьезная ситуация.

"В Тунгокочене продолжает прибывать вода, и у специалистов есть опасения, что поток может снести дамбу. В связи с этим возникают вопросы к подрядчику, который ее строил в 2013 году. С этим мы разберемся позже, сейчас главное — провести эвакуацию и обеспечить безопасность людей, запас продуктов, медикаментов, сохранность их домов от мародерства", — уточнила глава региона.

Реки в нескольких районах Забайкалья 8 июля вышли из берегов. В результате паводков разрушены мосты, нарушено автомобильное сообщение, в зоне затопления частично отключено энергоснабжение, идёт эвакуация жителей. В Чите есть угроза автомобильным мостам, въезд на некоторые из них ограничен полицией. Введён режим чрезвычайной ситуации, создан оперативный штаб по ликвидации ЧС.