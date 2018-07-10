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Пострадавшие от паводков в Забайкалье получат деньги
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Губернатор Забайкалья пообещала матпомощь пострадавшим от паводков 

РИА Новости 9 часов назад
Фото: © РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Глава Забайкальского края Наталья Жданова пообещала материальную помощь всем забайкальцам, пострадавшим от паводка, сообщает пресс-служба губернатора.
"Все, кто пострадал, получат материальную помощь от правительства Забайкальского края. В связи с этим поручение минсоцзащиты уже дано. Также готовы оказать помощь минздрав и другие краевые ведомства", — цитирует главу региона пресс-служба.
Жданова после облёта затопленных территорий отметила, что в селе Тунгокочен сложилась самая серьезная ситуация.
"В Тунгокочене продолжает прибывать вода, и у специалистов есть опасения, что поток может снести дамбу. В связи с этим возникают вопросы к подрядчику, который ее строил в 2013 году. С этим мы разберемся позже, сейчас главное — провести эвакуацию и обеспечить безопасность людей, запас продуктов, медикаментов, сохранность их домов от мародерства", — уточнила глава региона.
Реки в нескольких районах Забайкалья 8 июля вышли из берегов. В результате паводков разрушены мосты, нарушено автомобильное сообщение, в зоне затопления частично отключено энергоснабжение, идёт эвакуация жителей. В Чите есть угроза автомобильным мостам, въезд на некоторые из них ограничен полицией. Введён режим чрезвычайной ситуации, создан оперативный штаб по ликвидации ЧС.
Метеорологический прогноз на ближайшие дни неблагоприятный: на регион надвигается циклон из Монголии. По данным гидрологов, на реках Нерча, Чита, Каренга ожидается дальнейший подъём уровня воды. В регион направлена группировка из более сотни спасателей из Новосибирска и Красноярского края, которые останутся в Забайкалье до стабилизации ситуации.
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