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Площадь пожара в жилом доме в центре Москвы составляет 200 кв. м
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Площадь пожара в жилом доме в центре Москвы составляет 200 кв. м 

Агентство «Москва» 5 июля 2018
м. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по городу.
«Площадь загорания в д. 43, стр. 3 на ул. Пятницкая составляет 200 кв. м», — сказал собеседник агентства.
Ранее Агентству «Москва» в пресс-службе Главного управления МЧС России по столице сообщили, что в одной из квартир по указанному адресу произошло возгорание. До прибытия пожарно-спасательных подразделений 20 человек самостоятельно покинули здание. Сведений о пострадавших не поступало.
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