Площадь пожара в жилом доме в центре Москвы составляет 200 кв. м

м. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по городу.

«Площадь загорания в д. 43, стр. 3 на ул. Пятницкая составляет 200 кв. м», — сказал собеседник агентства.