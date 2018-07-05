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СМИ сообщили о погибшем при крушении судна у острова Пхукет
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СМИ сообщили о погибшем при крушении судна у острова Пхукет 

РИА Новости 5 июля 2018
РИА Новости. Один человек погиб, 53 пропали в результате крушения туристического судна у острова Пхукет на юге Таиланда — ТВ
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