Сюртсей — самый молодой остров, которого не существовало до 1963 года

Сюртсей — это небольшой необитаемый остров в Исландии , который образовался в 1963 году в результате извержения подводного вулкана, залегавшего на глубине 130 метров. Теперь на его территории проводятся научные наблюдения, из-за чего доступ сюда строго ограничен. Основное внимание в исследованиях уделяется лучшему пониманию того, каким образом экосистема способна появляться с нуля без вмешательства человека.

Перед въездом на остров каждый человек подвергается тщательному обыску, поскольку одно из основных правил — не ввозить на Сюртсей никаких семян. Для чистоты эксперимента человеческое вмешательство в экосистему острова запрещено. Единственным исключением является небольшая хижина, которая используется учёными во время коротких пребываний.

С помощью научных анализов было установлено, что первая жизнь в виде бактерий и других микроорганизмов зародилась здесь уже в первые часы рождения острова. Постепенно здесь стали появляться растения. Сначала это были мхи и лишайники, но к 2008 году здесь появилось уже 69 видов растений. Это обусловлено тем, что Сюртсей лежит на пути перелётов многих видов птиц. Приземляясь сюда, птицы удобряют почву своим помётом, в котором, помимо органических и минеральных веществ, содержатся непереваренные семена растений. Согласно исследованиям, около 75% семян были занесены птицами.

Однако несмотря на благоприятное развитие, у острова существует одна проблема — эрозия. За десятки лет существования его площадь уменьшилась почти вдвое. Утерянная область острова по большей части состояла из тефровых отложений, которые легко размываются поверхностными водами. Теперь большая часть оставшейся площади ограничена жесткими лавовыми потоками, которые намного более устойчивы к эрозии. По прогнозам учёных, благодаря этому Сюртсей перестанет уменьшаться в размерах.

Начало извержения в 1963 году — рождение острова

Сюртсей через 16 дней после начала извержения

Вид сверху

Единственный рукотворный объект на острове

Растительность на острове

Глупыши (Fulmarus) — одни из первых животных, которые начали селиться на острове

Более старые острова архипелага, демонстрирующие последствия столетий эрозии