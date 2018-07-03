Семьям жертв теракта над Синаем отказали в компенсациях 

В Каире суд отклонил иск россиян, родственники которых погибли в катастрофе А321 над Синаем. Об этом пишет «Коммерсант».
Родственники жертв требовали компенсации от властей Египта. Истцами стали 30 человек. Ответчиками по иску выступали премьер-министр страны и несколько членов правительства. По мнению россиян, чиновники «допустили преступную халатность» при обеспечении безопасности в аэропорту, что позволило террористам организовать взрыв.
Суд постановил, что чиновники не допустили «личных ошибок» при обеспечении безопасности в аэропорту Шарм-эш-Шейха, и теракт произошел в результате «незаконных действий» третьих лиц.
31 октября 2015 года самолет компании «Когалымавиа», направлявшийся из Шарм-Эш-Шейха в Санкт-Петербург, взорвался в небе над Синаем. Жертвами катастрофы стали 224 человека (все пассажиры и члены экипажа). Ответственность за теракт на себя взяла террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).
Россия после этого приостановила регулярные рейсы в Египет. Весной 2018-го полеты из Москвы в Каир возобновились.
В России родственники жертв трагедии получили по два-три миллиона рублей. Также они подали иски к авиакомпании и страховщикам на 93 миллиарда рублей.