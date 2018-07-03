Семьям жертв теракта над Синаем отказали в компенсациях

Каире суд отклонил иск россиян, родственники которых погибли в катастрофе А321 над Синаем. Об этом пишет «Коммерсант».

Родственники жертв требовали компенсации от властей Египта . Истцами стали 30 человек. Ответчиками по иску выступали премьер-министр страны и несколько членов правительства. По мнению россиян, чиновники «допустили преступную халатность» при обеспечении безопасности в аэропорту, что позволило террористам организовать взрыв.

Суд постановил, что чиновники не допустили «личных ошибок» при обеспечении безопасности в аэропорту Шарм-эш-Шейха , и теракт произошел в результате «незаконных действий» третьих лиц.

Россия после этого приостановила регулярные рейсы в Египет. Весной 2018-го полеты из Москвы в Каир возобновились.

В России родственники жертв трагедии получили по два-три миллиона рублей. Также они подали иски к авиакомпании и страховщикам на 93 миллиарда рублей.