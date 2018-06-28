Срочно: Один человек погиб при взрыве на севере Германии

Берлин, 28 июня / Синьхуа / — В четверг утром в жилом здании в северном германском городе Бремен прогремел взрыв, в результате погиб один человек. Об этом сообщил официальный представитель местной полиции. —0—