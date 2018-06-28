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Срочно: Один человек погиб при взрыве на севере Германии
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Срочно: Один человек погиб при взрыве на севере Германии
ИА Синьхуа
1 час назад
Комментарии
Берлин, 28 июня /
Синьхуа
/ — В четверг утром в жилом здании в северном германском
городе Бремен
прогремел взрыв, в результате
погиб один человек. Об этом сообщил официальный представитель
местной полиции. —0—
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