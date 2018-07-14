В субботу в Крыму кратковременные дожди и грозы

СИМФЕРОПОЛЬ , 14 июл — РИА Новости Крым . В субботу на полуострове днем воздух прогреется до 29 градусов, местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Об этом сообщают в крымском главке МЧС России.

В Симферополе ожидаются кратковременные дожди и грозы, местами сильные. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью до 15 м/с. Ночью столбики термометров покажут +18…+20, днем — +27…+29 градусов.

Севастополе утром и днем возможны кратковременные грозовые дожди. Северо-западный ветер в порывах будет дуть с силой 14 м/с. Ночью температура воздуха составит от 20 до 22 градусов тепла, днем — от 26 до 28.

В чрезвычайном ведомстве также напоминают о чрезвычайной пожароопасности в восточных регионах Крыма и о штормовом предупреждении в связи с сильными ливнями, грозами, градом и шквалом до 22 м/с.