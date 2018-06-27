На Галапагосских островах эвакуировали сотни людей из-за извержения вулкана

МЕХИКО , 27 июн — РИА Новости . Порядка 250 человек эвакуированы в среду на Галапагосских островах в Эквадоре из-за начала извержения вулкана Сьерра-Негра, сообщила глава министерства по управлению рисками Алехандра Оклес.

По данным ведомства, причиной извержения стала серия землетрясений, спровоцировавших активность вулкана, который расположен на самом большом острове Галапагосов — Исабеле. Власти распорядились остановить занятия в близлежащих школах и запретить посещение туристами опасных районов.

Последнее извержение вулкана Сьерра-Негра произошло в октябре 2005 года, сообщает агентство AVN.