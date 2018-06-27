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На Галапагосских островах эвакуировали сотни людей из-за извержения вулкана
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На Галапагосских островах эвакуировали сотни людей из-за извержения вулкана 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Суть Событий
МЕХИКО, 27 июн — РИА Новости. Порядка 250 человек эвакуированы в среду на Галапагосских островах в Эквадоре из-за начала извержения вулкана Сьерра-Негра, сообщила глава министерства по управлению рисками Алехандра Оклес.
По данным ведомства, причиной извержения стала серия землетрясений, спровоцировавших активность вулкана, который расположен на самом большом острове Галапагосов — Исабеле. Власти распорядились остановить занятия в близлежащих школах и запретить посещение туристами опасных районов.
Последнее извержение вулкана Сьерра-Негра произошло в октябре 2005 года, сообщает агентство AVN.
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