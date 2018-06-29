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О первых актерах киноиндустрии расскажут в культурном центре «Вдохновение»
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О первых актерах киноиндустрии расскажут в культурном центре «Вдохновение» 

Ясенево 57 минут назад
Фото: Ясенево
30 июня в 12:00 на лекции «Актеры в кино» в рамках проекта «Детский кинолекторий» киновед Наталья Антропова расскажет о первых актерах в киноиндустрии: как строилась их работа и почему Чарли Чаплин, Гарольд Ллойд и Бастер Китон стали знаменитостями.
Гарольд Ллойд, Бастер Китон и Чарли Чаплин — «три мушкетера» немого кино. Образ бродяги, воплощаемый Чаплином, был реален. Неунывающий пробивной герой Ллойда являл иллюстрацию нового американца. Самым радикальным из тройки был Китон, придумавший образ никогда не улыбающегося парня. Все ради зрителей, их смеха, слез и возгласов испуга. И при этом они не произносили ни слова!
Детский кинолекторий — новый проект культурного центра «Вдохновение», где дети, уютно устроившись на мягких пуфиках, знакомятся с основами кинематографа, узнают, как появилось кино, кто стал создателем первых кинолент, как родилась идея создания кино и множество других интересных фактов! Вместе с лектором, киноведом Натальей Антроповой, ребята разовьют художественный вкус, навыки зрительской активности и восприятия кино как искусства. Благодаря особенному ракурсу, лекции делают понятными сложные вещи и в то же время приобщают детей в возрасте от 5 до 8 лет к искусству кино и кинопроекции, учат не только смотреть, но и видеть.
Лектор — Наталья Антропова, режиссер, писатель, художник. Окончила Московский государственный институт культуры. Автор и режиссер нескольких фильмов и программ телеканала «Культура», а также радиоспектаклей. Преподавала в Гуманитарном колледже РГГУ.
Вход на мероприятие свободный. Лекция ориентирована на ребят 5-8 лет.
Продолжительность встречи составит полтора часа.
Проект реализован при поддержке Департамента культуры г. Москвы.
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