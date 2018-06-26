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Следователи назвали окончательную причину крушения Ан-148
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Следователи назвали окончательную причину крушения Ан-148 

РИА Новости 15 часов назад
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Следственный комитет и Межгосударственный авиационный комитет подтвердили версию крушения в Подмосковье самолета Ан-148, принадлежавшего компании «Саратовские авиалинии», согласно которой причиной катастрофы стали неверный действия пилотов.
Как сообщается на сайте СКР, расшифровка бортовых самописцев показала, что пилоты не включили обогрев датчиков определения скорости, что привело к их обледенению во время набора высоты. Из-за этого командир воздушного судна Валерий Губанов получил ошибочные сведения о падении скорости и принял меры по разгону самолета, переведя его в пикирование.
"При этом в нарушение инструкции был превышен угол наклона судна, самолет потерял управляемость. Таким образом, подтвердилась основная версия крушения — неверные действия экипажа", — говорится в сообщении.
Самолет Ан-148, следовавший рейсом из Москвы в Орск разбился 11 февраля через несколько минут после вылета из аэропорта «Домодедово». На борту находились 71 человек, включая членов экипажа. Все они погибли.
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