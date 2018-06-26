Следователи назвали окончательную причину крушения Ан-148

Как сообщается на сайте СКР, расшифровка бортовых самописцев показала, что пилоты не включили обогрев датчиков определения скорости, что привело к их обледенению во время набора высоты. Из-за этого командир воздушного судна Валерий Губанов получил ошибочные сведения о падении скорости и принял меры по разгону самолета, переведя его в пикирование.

"При этом в нарушение инструкции был превышен угол наклона судна, самолет потерял управляемость. Таким образом, подтвердилась основная версия крушения — неверные действия экипажа", — говорится в сообщении.