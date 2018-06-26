Ещё
Пилота официально обвинили в гибели пассажиров Ан-148
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пилота официально обвинили в гибели пассажиров Ан-148 

Дни.ру 41 минуту назад
Фото: Дни.ру
Следственный комитет России подтвердил основную версию причины катастрофы Ан-148 авиакомпании «Саратовские линии» в Подмосковье. К гибели людей привела критическая ошибка экипажа.
Выяснилось, что командир воздушного судна сознательно ввел самолет в пике, ориентируясь на неправильные показания датчиков. «Согласно данным расшифровки бортовых самописцев, пилоты не включили обогрев датчиков определения скорости, и в ходе набора высоты произошло их обледенение. Командир корабля Валерий Губанов получил неверные сведения о падении скорости и принял меры по разгону судна путем перевода его в пикирование», — говорится в заявлении Следственного комитета.
Помимо этого, летчики превысили угол наклона судна, поэтому самолет попросту потерял управляемость. «Таким образом, подтвердилась основная версия крушения — неверные действия экипажа», — заключила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
Эксперт уточнила, что эти данные были переданы главе ведомства Александру Бастрыкину. В связи с многочисленными жалобами на недостатки следствия и сроки проведения экспертиз было принято решение провести оперативное совещание на месте происшествия, передает официальный сайт Следственного комитета России.
Ранее знаменитый летчик-испытатель, Герой России Магомед Толбоев назвал пилотов Ан-148 «Саратовских авиалиний» убийцами. Эксперт уверен, что экипаж самолета был плохо подготовлен, что привело к гибели людей.
Напомним, что крушение Ан-148 «Саратовских авиалиний» произошло днем 11 февраля. В результате катастрофы погибли все, кто находился на борту — 65 пассажиров и шесть членов экипажа.
Дни.ру: последние новости
Сын Андрея Дементьева с женой покончили с собой "Ни в какие ворота": Скандал с Шейниным вызвал оторопь Мишулина закричала от результата детектора лжи
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Месть» россиянкам, странная смерть на курорте и другие события дня10
Сын Дементьева с женой покончили с собой53
США послали мощный сигнал России372
Заграничные поездки россиян возьмут под контроль147
Российская художница рассказала о пытках в ДНР106
Видео
02:40
Москва готовит ноту Киеву
Конфликты В мире
00:31
Назван виновник крушения Ан-148
Происшествия Другое
03:54
Гены россиян: Улицкая ответила на критику в свой адрес
Общество Статьи
01:05
Через мой импичмент: глава Македонии не меняет название страны
В мире Статьи
01:10
США послали мощный сигнал России
Армия Статьи
00:31
В небе над Забайкальем повисло «НЛО»
Наука и техника
04:44
Вредоносные санкции: страдают рубль и европейский бизнес
Экономика Статьи
03:00
У американцев появился новый «ночной кошмар»
Оружие Азия
00:17
Ведущий выругался матом на Первом канале
Шоу-бизнес Общество
01:12
Борисова осталась без квартиры в Москве
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение