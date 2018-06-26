Пилота официально обвинили в гибели пассажиров Ан-148

Выяснилось, что командир воздушного судна сознательно ввел самолет в пике, ориентируясь на неправильные показания датчиков. «Согласно данным расшифровки бортовых самописцев, пилоты не включили обогрев датчиков определения скорости, и в ходе набора высоты произошло их обледенение. Командир корабля Валерий Губанов получил неверные сведения о падении скорости и принял меры по разгону судна путем перевода его в пикирование», — говорится в заявлении Следственного комитета.

Помимо этого, летчики превысили угол наклона судна, поэтому самолет попросту потерял управляемость. «Таким образом, подтвердилась основная версия крушения — неверные действия экипажа», — заключила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко

Эксперт уточнила, что эти данные были переданы главе ведомства Александру Бастрыкину . В связи с многочисленными жалобами на недостатки следствия и сроки проведения экспертиз было принято решение провести оперативное совещание на месте происшествия, передает официальный сайт Следственного комитета России.

Ранее знаменитый летчик-испытатель, Герой России Магомед Толбоев назвал пилотов Ан-148 «Саратовских авиалиний» убийцами. Эксперт уверен, что экипаж самолета был плохо подготовлен, что привело к гибели людей.

Напомним, что крушение Ан-148 «Саратовских авиалиний» произошло днем 11 февраля. В результате катастрофы погибли все, кто находился на борту — 65 пассажиров и шесть членов экипажа.