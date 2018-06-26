На Алтае и в Кузбассе произошли землетрясения

На Алтае и в Кузбассе зафиксировали землетрясения

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН Отмечается, что в Кузбассе произошло землетрясение магнитудой 3,9. Его эпицентр находился на территории города Шерегеш. На Алтае подземный толчок магнитудой 3,2 был зафиксирован в 230 км к юго-востоку от Горно-Алтайска Россией. Ранее землетрясение было зафиксировано возле границы Монголии