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На Алтае и в Кузбассе произошли землетрясения
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На Алтае и в Кузбассе зафиксировали землетрясения 

RT на русском 1 час назад
Фото: EPA
Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.
Отмечается, что в Кузбассе произошло землетрясение магнитудой 3,9. Его эпицентр находился на территории города Шерегеш.
На Алтае подземный толчок магнитудой 3,2 был зафиксирован в 230 км к юго-востоку от Горно-Алтайска.
Ранее землетрясение было зафиксировано возле границы Монголии с Россией.
RT на русском: последние новости
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