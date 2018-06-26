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На Алтае и в Кузбассе произошли землетрясения
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На Алтае и в Кузбассе зафиксировали землетрясения
RT на русском
1 час назад
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Фото:
EPA
Об этом информирует
Интерфакс
со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы
РАН
.
Отмечается, что в Кузбассе произошло землетрясение магнитудой 3,9. Его эпицентр находился на территории города Шерегеш.
На
Алтае
подземный толчок магнитудой 3,2 был зафиксирован в 230 км к юго-востоку от
Горно-Алтайска
.
Ранее землетрясение было зафиксировано возле границы
Монголии
с
Россией
.
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