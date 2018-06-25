В Алуште горит двухэтажный жилой дом 

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн — РИА Новости Крым. На улице 15 апреля в Алуште произошел пожар в одной из квартир двухэтажного жилого дома. На месте работают три пожарные машины, сообщает корреспондент РИА Новости Крым с места событий.
По информации очевидцев, возгорание произошло около часа назад в квартире на втором этаже, людей эвакуировали, жертв и пострадавших нет.
На первом этаже дома находится парикмахерская, она не пострадала. На втором этаже заметны большие повреждения, наблюдается сильное задымление.
Официальной информации о происшествии пока нет.