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Далекий заплыв и «пьяное» купание: в Ялте дважды спасали отдыхающих в море
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Далекий заплыв и «пьяное» купание: в Ялте дважды спасали отдыхающих в море 

РИА Новости Крым 33 минуты назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн — РИА Новости Крым. В Ялте за сутки спасатели дважды оказывали помощь отдыхающим на воде, сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.
В воскресенье утром в службу спасения поступило сообщение о том, что в акватории Черного моря на расстоянии около двух километров от берега находится человек. На место немедленно прибыли спасатели на лодке «Бриг». 44-летнего мужчину подняли на борт и благополучно доставили на берег, в медицинской помощи он не нуждался.
Второй раз помощь ялтинских спасателей понадобилась во второй половине дня. На Массандровском пляже в 30 метрах от берега в воде находился мужчина, который самостоятельно не мог доплыть до берега. Как выяснилось позже, он был в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудник водолазно-спасательной группы достал его из воды, медпомощь ему также не понадобилась.
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