Далекий заплыв и «пьяное» купание: в Ялте дважды спасали отдыхающих в море

СИМФЕРОПОЛЬ , 25 июн — РИА Новости Крым . В Ялте за сутки спасатели дважды оказывали помощь отдыхающим на воде, сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.

В воскресенье утром в службу спасения поступило сообщение о том, что в акватории Черного моря на расстоянии около двух километров от берега находится человек. На место немедленно прибыли спасатели на лодке «Бриг». 44-летнего мужчину подняли на борт и благополучно доставили на берег, в медицинской помощи он не нуждался.

Второй раз помощь ялтинских спасателей понадобилась во второй половине дня. На Массандровском пляже в 30 метрах от берега в воде находился мужчина, который самостоятельно не мог доплыть до берега. Как выяснилось позже, он был в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудник водолазно-спасательной группы достал его из воды, медпомощь ему также не понадобилась.