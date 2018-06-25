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Срочно: По меньшей мере 86 человек погибли в результате атаки в Нигерии
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Срочно: По меньшей мере 86 человек погибли в результате атаки в Нигерии
ИА Синьхуа
26 минут назад
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Абуджа
, 24 июня /
Синьхуа
/ — По меньшей мере 86 человек погибли
в результате атаки на деревни в центральной части
Нигерии
. Об этом
сообщила местная полиция в воскресенье. —0—
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