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Срочно: По меньшей мере 86 человек погибли в результате атаки в Нигерии
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Срочно: По меньшей мере 86 человек погибли в результате атаки в Нигерии 

ИА Синьхуа 26 минут назад
Абуджа, 24 июня /Синьхуа/ — По меньшей мере 86 человек погибли
в результате атаки на деревни в центральной части Нигерии. Об этом
сообщила местная полиция в воскресенье. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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