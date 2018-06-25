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Последствия урагана в Барнауле планируется устранить к концу недели
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Последствия урагана в Барнауле планируется устранить к концу недели 

ТАСС 50 минут назад
Фото: ТАСС
БАРНАУЛ, 25 июня. /ТАСС/. Последствия грозового фронта и урагана в Барнауле планируется полностью устранить к концу этой недели. Энергоснабжение в некоторых районах города восстановят к вечеру 25 июня, сообщил в понедельник на оперативном совещании врио заместителя председателя правительства Алтайского края Виктор Мещеряков.
Грозовой фронт обрушился на Алтайский край вечером 23 июня. Без энергоснабжения оставались 85 тыс. человек в Барнауле, было повалено около 100 деревьев, снесены крыши на семи домах. В Барнауле от порыва ветра упал строительный кран, погиб машинист, прогулочную баржу со 120 пассажирами оторвало от катера, пострадали 15 человек. Последствия урагана устраняют в трех городах и пяти сельских районах края.
"Восстановление электроснабжения будет закончено к концу дня 25 июня, до конца недели мы планируем полностью справиться с удалением сваленных, сломанных деревьев. Мы закончим восстановительные работы полностью к концу недели", — сказал Мещеряков.
По его словам, работники спасательных служб после шторма выезжали на 28 случаев повреждения кровли и 96 слабо закрепленных конструкций. Всего в крае для ликвидации последствий урагана было привлечено 563 человека и более 500 единиц техники.
По данным ГУ МЧС по региону, в крае продлено штормовое предупреждение. Днём 25 и ночью 26 июня в регионе ожидаются ливневые дожди, грозы, град, усиление шквалистого ветра до 30 м/с при грозах.
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