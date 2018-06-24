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Ураган оставил без света порядка 35 тысяч человек в Барнауле
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Ураган оставил без света порядка 35 тысяч человек в Барнауле 

Газета.Ru 59 минут назад
Фото: Алтайская правда
Порядка 35 тысяч человек остались без света в результате ураганного ветра в Барнауле, передает телеканал «360».
Электричество отключено в семи социально значимых объектах.
Ураган обрушился на Барнаул в субботу, 23 июня. Из-за мощного шторма практически весь город остался без света и частично без воды. На улицах не работают светофоры, повалено свыше полусотни деревьев, а также заборы и рекламные щиты, упал строительный кран.
"В результате прохождения комплекса неблагоприятных метеорологических явлений (сильный ветер порывами до 20 метров в секунду) частично нарушено энергоснабжение двух районов с населением 35 тысяч человек, семи социально значимых объектов, произошли падения более 50 деревьев, повреждены три легковых автомобиля", — рассказали в экстренных службах региона.
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