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Град размером с крупную горошину прошел на севере Москвы в субботу днем
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Град размером с крупную горошину прошел на севере Москвы в субботу днем 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В Савеловском районе на севере Москвы прошел град размером с крупную горошину, осадки сопровождались раскатами грома, передает в субботу корреспондент РИАМО.
Стихия разбушевалась на севере столицы около 17:00 в субботу. Информации о пострадавших нет, также ничего не известно о поваленных деревьях и поврежденных автомобилях.
Сразу после того, как прошел град, начался сильный дождь с ветром. Все это продолжалось около 15 минут, потом тучи растянулись и выглянуло солнце. Теперь во дворе настоящее лето.
Ранее дежурный синоптик центра погоды «Фобос» сообщил, что в субботу в некоторых районах Москвы может выпасть до 15 миллиметров осадков, что составляет порядка 20% от месячной нормы осадков в июне.
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