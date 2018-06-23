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В Воронежском заповеднике загорелся лес: дым виден за несколько километров
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В Воронежском заповеднике загорелся лес: дым виден за несколько километров 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Видео появилось в сети. Лес или лесная подстилка загорелись в Воронежском заповеднике днём субботы, 23 июня. Клубы дыма поднялись высоко вверх, их видно за несколько километров. Свидетели случившегося прислали в редакцию видео. Подъезд к месту пожара затруднён, уточнили корреспонденту «Вести-Воронеж» в пресс-службе регионального управления МЧС. Спасатели находятся на месте пожара, площадь возгорания устанавливается. Угрозы распространения огня на жилье нет, очаг пожара находится в глубине заповедника, добавили спасатели. Корреспондент «Вести-Воронеж» следит за ситуацией. Екатерина Трещикова
Фото — Алекс Александров
Видео — Галина Садовая
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