Санитарный вертолет эвакуировал пострадавшего в ДТП на юге Москвы

Вертолет Московского авиационного центра (МАЦ) эвакуировал в медучреждение пострадавшего в автоаварии в столичном районе Царицыно. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

«Экипаж санитарного вертолета МАЦ вылетел на ул. Кантемировская, д. 61, где произошло ДТП — столкнулись легковой автомобиль и грузовик. По предварительной информации, пострадали три человека. С места аварии экипаж эвакуировал одного пострадавшего с различными травмами в лечебное учреждение Москвы », — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что пострадавшего сопровождает авиамедицинская бригада.