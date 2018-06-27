Ещё
Санитарный вертолет эвакуировал пострадавшего в ДТП на юге Москвы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Санитарный вертолет эвакуировал пострадавшего в ДТП на юге Москвы 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Подмосковье Сегодня
Вертолет Московского авиационного центра (МАЦ) эвакуировал в медучреждение пострадавшего в автоаварии в столичном районе Царицыно. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
«Экипаж санитарного вертолета МАЦ вылетел на ул. Кантемировская, д. 61, где произошло ДТП — столкнулись легковой автомобиль и грузовик. По предварительной информации, пострадали три человека. С места аварии экипаж эвакуировал одного пострадавшего с различными травмами в лечебное учреждение Москвы», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что пострадавшего сопровождает авиамедицинская бригада.
Агентство «Москва»: последние новости
СК: Более 300 человек допрошены по делу о крушении в феврале самолета Ан-148 в Подмосковье Жильцов дома на Волоколамском шоссе эвакуируют после пожара на балконах трех этажей Пожарные ликвидировали возгорание площадью около 30 кв. м в магазине на северо-западе Москвы
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Оценены шансы россиян дожить до пенсии414
Сын Дементьева с женой покончили с собой59
Дания намерена задержать «Северный поток -2»114
Порошенко боится любых выборов на Украине28
Заграничные поездки россиян возьмут под контроль739
Видео
04:34
Оценены шансы россиян дожить до пенсии
Личный счет Социология
02:40
Москва готовит ноту Киеву
Конфликты В мире
00:38
США конкретизировали угрозы в адрес Турции
Оружие Армия
00:13
Сходка известных блогеров закончилась побоищем
Криминал В мире
05:07
Заграничные поездки россиян возьмут под контроль
Путешествия Статьи
00:31
Назван виновник крушения Ан-148
Происшествия Катастрофы
03:54
Гены россиян: Улицкая ответила на критику в свой адрес
Общество Статьи
01:05
Через мой импичмент: глава Македонии не меняет название страны
В мире Статьи
01:10
США послали мощный сигнал России
Армия Статьи
00:31
В небе над Забайкальем повисло «НЛО»
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение