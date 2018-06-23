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Росавиация расследует причины сбоя в двигателе самолета с болельщиками
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Росавиация расследует причины сбоя в двигателе самолета с болельщиками 

Российская Газета 5 часов назад
Фото: Газета.Ru
В пятницу 22 июня в самолете с болельщиками из Перу, которые следовали из Екатеринбурга в Москву транзитом через Тюмень, произошел сбой в работе одного из двигателей.
Как сообщается на сайте Росавиации, в пассажирский салон самолета из-за нештатной работы двигателя через систему кондиционирования пошло задымлении от перегретого масла в двигателе.
На высоте воздух не только разряжен, но и холоднее, чем на земле, поэтому в систему кондиционирования он поступает через специальные заборники, которые проходят рядом с силовой установкой. Таким образом, они подогревают воздух для того, чтобы в салоне была комфортная температура.
Иногда при включении силовых установок перед взлетом пассажиры могут почувствовать запах авиатоплива, но в полете этого уже нет.
В случае с самолетом АTR-72-212А "ЮТэйр", который заходил на посадку в аэропорт «Рощино» (Тюмень), ситуацию штатной назвать нельзя. Но само попадание в салон запаха перегоревшего масла было кратковременным. Вскоре в салон стал поступать чистый воздух, отмечается в сообщении Росавиации.
"Возгорания двигателя не произошло, ситуация находилась под полным контролем опытного экипажа воздушного судна, обученного к выполнению посадки на тяге одного двигателя. Безопасности полета угрозы не было".
Экипаж действовал по инструкции и посадил самолет в штатном режиме, сообщили в авиакомпании. Там особо подчеркнули, что информация о пожаре на борту не соответствует действительности. Авиакомпания совместно с авиационными властями проводит расследование, двигатель проверяется на предмет попадания постороннего объекта при снижении.
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