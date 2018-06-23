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В Аддис-Абебе прогремел взрыв
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В Аддис-Абебе прогремел взрыв 

News.ru 8 часов назад
Премьер-министр Абий Ахмед в телерекламе после взрыва в столице сообщил, что «несколько человек» погибли, другие получили ранения.
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