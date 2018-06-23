Плотное задымление сохраняется на заводе «Салют» после пожара

В субботу, 23 июня, на востоке Москвы произошел пожар в здании завода «Салют».

Об этом пишет агентство «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах города. Уточняется, что пожар произошел по адресу: дом 16, корпус 2, проспект Буденного, район Соколиная гора в ВАО.

«Произошло возгорание в производственном здании, где на первом этаже располагается термический цех. Несмотря на то, что пожар был ликвидирован на площади 10 кв. м, в здании сохраняется плотное задымление», — сказал источник.

По данным агентства, сведений о пострадавших не поступало.