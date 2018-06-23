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Плотное задымление сохраняется на заводе «Салют» после пожара
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Плотное задымление сохраняется на заводе «Салют» после пожара 

ИД «Собеседник» 1 час назад
В субботу, 23 июня, на востоке Москвы произошел пожар в здании завода «Салют».
Об этом пишет агентство «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах города. Уточняется, что пожар произошел по адресу: дом 16, корпус 2, проспект Буденного, район Соколиная гора в ВАО.
«Произошло возгорание в производственном здании, где на первом этаже располагается термический цех. Несмотря на то, что пожар был ликвидирован на площади 10 кв. м, в здании сохраняется плотное задымление», — сказал источник.
По данным агентства, сведений о пострадавших не поступало.
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