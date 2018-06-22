От взрыва газового баллона в доме в Татарстане пострадали девять человек

Девять человек обратились за медицинской помощью после взрыва газа в населенном пункте Заинск в Татарстане , сообщили ТАСС в службе скорой помощи. Отмечается, что семь человек госпитализированы, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

По данным МЧС, взрыв газового баллона произошел в одной из квартир жилого дома во время ремонтных работ, когда рабочие делали натяжной потолок. В результате повреждения получили четыре квартиры на четвертом и пятом этажах. Спасатели обнаружили живого человека под завалом. На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы. Из пострадавшего подъезда спасены три человека, из дома эвакуированы 16 человек, для них подготовлен пункт временного размещения.