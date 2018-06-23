СК рассматривает две основные версии крушения самолета под Воронежом

Ранее источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что в субботу легкомоторный самолет «Бекас» разбился в Петропавловском районе Воронежской области, пилот погиб. Жертв и разрушений на земле нет.

"Следователи осматривают место происшествия, опрашивают организаторов полёта. Основные версии: ошибка пилотирования и техническая неисправность самолёта‬", — говорится в сообщении.

Следственные органы организовали доследственную проверку по факту крушения легкомоторного самолета в Петропавловском районе Воронежской области.