Ещё
СК рассматривает две основные версии крушения самолета под Воронежом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СК рассматривает две основные версии крушения самолета под Воронежом 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Причиной крушения самолета в Воронежской области, в результате которого погиб пилот, могли стать ошибка пилотирования и техническая неисправность, сообщил СК РФ в мессенджере «ТамТам».
Ранее источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что в субботу легкомоторный самолет «Бекас» разбился в Петропавловском районе Воронежской области, пилот погиб. Жертв и разрушений на земле нет.
"Следователи осматривают место происшествия, опрашивают организаторов полёта. Основные версии: ошибка пилотирования и техническая неисправность самолёта‬", — говорится в сообщении.
Следственные органы организовали доследственную проверку по факту крушения легкомоторного самолета в Петропавловском районе Воронежской области.
Последние новости
Хорошие новости: Кикабидзе освободил Россию Развод неизбежен: зачем Трамп швырял конфетами в Меркель Американец удивился отсутствию пустых полок в московских магазинах
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тысяча боевиков атаковали сирийских военных385
В Москве погиб иностранный болельщик24
Клинтон обвинила Россию в расизме273
Активисток митинга увезли в джунгли и изнасиловали31
На Украине призвали бить русскоговорящих украинцев373
Видео
01:02
Порошенко открыл дорожный знак
Украина В мире
00:52
Клинтон обвинила Россию в расизме
Политика
00:15
Билан испугал «коллективную бабулю»
Шоу-бизнес
02:29
Тысяча боевиков атаковали сирийских военных
В мире
01:00
Опознали по тату: звезда «Дома-2» выпала с 19-го этажа
Шоу-бизнес Статьи
03:06
На Украине эвакуируют детей из-за снега
Происшествия Катастрофы
01:34
На Украине призвали бить русскоговорящих украинцев
В мире
01:22
Молдавия празднует победу над Россией
В мире Войска
02:30
Путин поздравил выпусников
Образование Общество
00:47
Премьер-министра Канады оштрафовали за очки
В мире Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение