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Источник: на кровле жилого дома в Рязани тушат крупный пожар
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Источник: на кровле жилого дома в Рязани тушат крупный пожар 

ТАСС 1 час назад
Фото: 360tv.ru
МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Крупный пожар возник на крыше жилого дома в Рязани. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
"Пожар происходит на кровле жилого четырехтажного четырех подъездного жилого дома, расположенного по адресу: ул. Грибоедова, д. 41", — сказал собеседник агентства.
В настоящее время пожар локализован. «Его площадь составляет 300 кв. м», — сказал источник.
Пожару присвоен повышенный, второй, номер сложности из пяти существующих. По предварительным данным, пострадавших нет.
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