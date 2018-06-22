Источник: на кровле жилого дома в Рязани тушат крупный пожар

МОСКВА , 22 июня. / ТАСС /. Крупный пожар возник на крыше жилого дома в Рязани . Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Пожар происходит на кровле жилого четырехтажного четырех подъездного жилого дома, расположенного по адресу: ул. Грибоедова, д. 41", — сказал собеседник агентства.

В настоящее время пожар локализован. «Его площадь составляет 300 кв. м», — сказал источник.

Пожару присвоен повышенный, второй, номер сложности из пяти существующих. По предварительным данным, пострадавших нет.