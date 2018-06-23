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Более 500 человек эвакуировали из торгового центра в Самаре
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Более 500 человек эвакуировали из торгового центра в Самаре 

Говорит Москва 34 минуты назад
Источник РИА Новости в экстренных службах пояснил, что пострадавших нет. Специалисты ищут источник задымления и проветривают помещения.
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